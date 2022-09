Plus de six mois après le démarrage de l'offensive lancée par la Russie en Ukraine, la situation est la même sur le terrain. Les forces russes et ukrainiennes sont toujours aussi engagées dans les combats qui font de nombreuses victimes. Depuis le début des hostilités plusieurs voix s'étaient élevées contre cette offensive militaire. Récemment des élus de Saint-Petersbourg ont appelé à inculper le président russe Vladimir Poutine. Le lendemain, les élus ont été convoqués par la police qui voulait les écouter. Quelques jours après la diffusion de la nouvelle, un des élus est intervenu sur la chaine française BFMTV.

Un des élus qui appelaient il y a quelques jours à l'inculpation du président russe Vladimir Poutine a une nouvelle fois donné de la voix dans la soirée d'hier lundi 12 Septembre. C'était sur les antennes de la chaine française BFMTV. Et l'élu russe Dmitry Palyuga a profité de l'occasion pour rajouter une couche supplémentaire. Le député russe a appelé à la destitution de l'actuel chef du Kremlin Vladimir Poutine. Pour lui, Vladimir Poutine fait peut être quelque chose de pas bien pour la Russie. "Peut-être qu'il a menti et qu'il fait quelque chose de pas bien pour la Russie. Et c'est pour ça que nous l'accusons de haute trahison", conclut-il.

L'élu russe a également accusé le numéro un russe de détruire l'économie de Russie. "Il est en train de détruire l'armée russe et l'économe russe. De surcroît, il dit que le plus grand risque pour la Russie c'est l'expansion de l'Otan vers l'Est mais en fait, l'Otan a commencé à s'étendre vers l'Est à cause de ses actions à lui", a lancé Dmitry Palyuga. "Il joue avec la vie des personnes, donc on a vraiment commencé à en parler de plus en plus. Et de plus en plus de représentants de conseils se joignent à cet appel à la destitution. Ils demandent à Poutine de se retirer", a déclaré l'élu russe.