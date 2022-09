Le chant mortifère des sirènes du régionalisme commence à siffler sur la nation béninoise. De Parakou en passant par Ouidah, des signes avant-coureurs se manifestent à quelques mois des élections législatives et risquent de compromettre dangereusement la cohésion nationale chèrement acquise. Un regroupement identitaire et communautaire au sein du parti politique qui reconnaitra leurs potentiels afin d’aborder les élections législatives prochaines. C’est l’appel lancé par la branche politique de la fédération des ressortissants de l’ère culturelle Adja-Tado, le Conseil de Réflexion et d’Orientation Stratégique des Tadovi (CROS) section de Parakou le lundi 05 septembre dernier dans un restaurant de cette localité.

Cette fédération se compose des peuples Fon, Adja, Houéda, Goun, Mahi, Aïzo. Inutile de dire que ces peuples se concentrent au sud du pays. Pas besoin également d’être un devin pour savoir vers quel parti politique les membres de cette fédération section de Parakou font un clin d’œil. Quelques jours auparavant, c’est un simple citoyen qui a fait l’objet d’un autre fait synonyme de montée du régionalisme au Bénin. Il s’agit d’un nouveau membre du parti politique Bloc Républicain dirigé par le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané. La semaine écoulée, en déplacement dans la commune de Ouidah pour mobiliser les militants de son parti, il a été purement et simplement rejeté par les membres de sa propre communauté sous fond de menaces, de réprimandes et d’invectives. Dans une de ses publications largement diffusées sur la toile, il déplore...

