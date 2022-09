Le maire de la commune de Djougou, Dr Abdoul Malik Séibou a reçu en audience le jeudi 15 septembre 2022 dernier à son cabinet l'ambassadeur des États Unis d'Amérique, Brian Shukan. Accompagné d'une forte délégation, le diplomate américain est allé discuter avec l'autorité communale des questions de développement de ladite commune.

Le diplomate des États-Unis d'Amérique, Brian Shukan, a rendu visite à la première autorité de la commune de Djougou Dr Abdoul Malik Séibou le jeudi 15 septembre. Plusieurs sujets ont meublé les discussions. Les deux personnalités ont échangé sur le développement et ont mis un accent particulier sur plusieurs projets. Il s'agit des projets d'électrification du Millenium Challenge Account (Mci) et des projets Usaid en cours dans la commune de Djougou et dans le département de la Donga.

Très préoccupées du développement, les deux autorités se sont penchées sur les opportunités de partenariat et les défis en matière de coopération. Il faut noter que le diplomate, Brian Shukan s'est dit satisfait des échanges avec l'autorité communale et a affiché son optimisme. De son côté, le maire, très sensible au déplacement de l’Ambassadeur, dira que c’est un signal de grande intensité qui augure d’un renouveau pour l’économie du territoire de Djougou. Rappelons que le diplomate américain et sa délégation sont ensuite allés visiter les chantiers en cours de réalisation dans les arrondissements de la commune.