En Afrique, plusieurs personnes pour devenir des célébrités pratiquent des rituels inimaginables soit pour connaître la gloire ou pour avoir les richesses de ce monde en un temps record. Si les histoires du genre n'étaient pas très souvent révélées au grand jour et étaient plutôt présentées parfois comme des mythes, une récente émission publiée sur la plateforme de vidéo Youtube met en lumière l'histoire d'un homme qui a confié avoir fait des rituels pour devenir riche. Sur le même plateau, l'artiste musicien béninois connu sous le nom Tyaf Papa Yasir a profité de l'occasion pour faire de troublantes confidences. Il a confié avoir lui même fait des rituels pour connaître la gloire.

Au Bénin, Tyaf est un artiste qu'on ne présente plus. Depuis plusieurs années, Tyaf est adulé par certains jeunes qui apprécient les messages qu'il véhicule dans ces chansons calqués pour la plupart du temps sur des faits de sociétés de tous les jours. Dans un récent épisode de l'émission "Le Canapé de Tata Kimi", le musicien béninois s'est laissé aller à des confidences sur sa vie passé. Tyaf a révélé qu'il a fait des rituels pour devenir célèbre et quand les choses ont commencé à aller pour lui il en voulait toujours un peu plus. Pour avoir plus, Tyaf confie qu'il est arrivé un moment où on lui demandait de "sacrifier la tête d'homme" ou d'"offrir le placenta d'enfant". « Après y avoir goûté, voilà... je suis une célébrité. A chaque fois, je voulais un peu plus de gloire, un peu plus de richesse. J’étais arrivé à un stade où on me demandait d’offrir le placenta d’enfant ou de sacrifier la tête d’homme », confie le chanteur béninois.

"Je suis un racheté de Dieu"

Tyaf poursuit les confidences et affirme que sa vie était devenu un enfer. « Pour dire la vérité, c’était le début de mon cauchemar. J’avais l’impression que mon monde s’écroulait. Ma vie était un enfer. Je vivais pire que ma situation d’avant », révèle Tyaf. Dans la suite, Tyaf confie qu'on lui avait dit à quel moment tout ça devait finir. Et c'était prévu pour 2019. Mais heureusement il y a fait connaissance de Jésus de Nazareth. "Je suis un racheté de Dieu", lance le chanteur qui affirme que lorsqu'il a tourné dos à tout cet univers, les choses se sont compliquées pour lui. « Quand j’ai donné ma vie à Dieu, j’avais d’abord tout perdu. La gloire, la richesse… », a-t-il indiqué. Après l'émission Tyaf a fait un post sur sa page Facebook aujourd'hui dans lequel il confirme que ses propos dans l'émission sont vrais.

L'explication de Tyaf

"Mon émission Le Canape De Tata Kimi qui fait couler l’encre ces deux derniers jours. Je me demande si l’intéressé a réellement vécu ce qu’il raconte mais pour ma part j’ai dis la vérité devant Dieu. Oui par le passé j’ai pratiqué des rituels pensant que c’était le chemin à suivre mais cela ne m’a rien apporté de positif si ce n’est m’auto détruire. Oui j’ai donné ma vie à Jésus en 2019 et oui Dieu m’a sauvé et m’a rétabli alors que pour les hommes j’étais fini. Et même si je ne suis pas encore milliardaire où Michael Jackson franchement je n’envie personne et je remercie l’éternel pour ma vie et pour l’amour que vous tous vous me donnez… mon histoire peut servir d’exemple à certains mais vous êtes libres de me croire et de faire vos propres expériences . Gloire à Dieu et bon dimanche chez vous", écrit Tyaf sur sa page officielle.