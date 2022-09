Au cours du sommet de l'OCS le 16 Septembre dernier en Ouzbékistan, Vladimir Poutine a fait une déclaration pour annoncer que la Russie est prête à transférer gratuitement 300.000 tonnes d'engrais aux pays en voie de développement. ‹‹ Avant-hier, j'ai informé M.Guterres que 300.000 tonnes d'engrais russes se sont accumulées dans les ports maritimes de l'Union européenne. Nous sommes prêts à les transférer gratuitement aux pays en développement ››, a-t-il affirmé.

Le président russe a déclaré que son pays se félicite de la décision de lever les sanctions sur les engrais russes. Néanmoins, il a déploré ‹‹ que seuls les pays européens, et non les États les plus pauvres, puissent les acheter ››. Il a par ailleurs exprimé l'espoir que ‹‹ l'Occident cesse de recourir au protectionnisme et aux sanctions et d'agir de manière égoïste ››.

‹‹ Un exemple parfait de cet égoïsme est la décision de la Commission européenne de lever les sanctions sur les engrais russes. Nous nous félicitons de la décision de lever les sanctions. Mais il s'avère que ces sanctions, conformément à la clarification de la Commission européenne du 10 septembre, ont été levées pour les seuls pays membres de l'Union européenne ››, a-t-il indiqué. Dans les mêmes circonstances, Vladimir Poutine a demandé aux Nations unies d'influencer la Commission européenne pour qu'elle lève les restrictions sur les engrais russes pour les pays en développement également.