La Russie fait face à de multiples sanctions depuis le début de l'offensive qu'elle a lancé en Ukraine en Février dernier. En effet, plusieurs pays occidentaux pour faire pression sur le pays dirigé par Poutine en vue qu'il arrête son offensive ont infligé à la Russie des sanctions. Parmi elles, figurent l'interdiction de certains véhicules de transport de marchandises immatriculés en Biélorussie mais aussi en Russie. Hier jeudi, la Russie a décidé de répliquer en signant un décret visant à imposer des sanctions similaires. C'est ce que rapporte l'agence de presse Reuters.

Poutine passe à la vitesse supérieure. Plusieurs mois après avoir fustigé la fermeture des frontières de l'UE à certains véhicules de transport, la Russie a décidé d'appliquer des mesures similaires. En effet, le président russe Vladimir Poutine a signé dans la journée d'hier jeudi 29 Septembre 2022, un décret qui prévoit d'interdire le transit de certains camions provenant des pays occidentaux sur le territoire russe. Cette mesure touche les camions des pays qui ont imposé une mesure similaire à la Russie.

Pour rappel, il y a quelques jours alors que l'offensive russe se poursuit plus de sept mois après son démarrage, Poutine a signé une loi qui punit les militaires déserteurs. La loi prévoit des punitions pour les militaires qui en période de mobilisation désertent ou refusent de combattre. De lourdes peines sont prévus à cet effet. En effet, comme nous vous l'avions annoncé plus tôt, ils encourent jusqu'à 10 ans de prison. Plus tôt ce mois, Poutine avait lancé un appel à la "mobilisation partielle" alors que l'Ukraine revendiquait depuis quelques jours des gains de territoire importants.