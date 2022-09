Alors que les combats se poursuivent sur le terrain, le récent appel lancé par le numéro du russe Vladimir Poutine continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Depuis quelques heures, des médias occidentaux ont rapporté une information concernant un des mobilisés pour la guerre en Ukraine. Ce dernier s'est immolé en pleine rue affirmant qu'il ne voulait pas se rendre sur le champ de bataille. La vidéo de la scène (à voir ci-dessous) a été partagé par plusieurs médias depuis quelques heures.

C'est un fait peu ordinaire. Le contexte actuel l'est d'ailleurs. La semaine dernière, Poutine a appelé à une mobilisation partielle des russes pour participer au combat en Ukraine. Cet appel avait fait réagir de nombreuses personnes. Récemment, une des personnes mobilisées s'est immolée par le feu en pleine rue. Comme vous pouvez l'imaginer, ce nouveau fait donne du grain à moudre à ceux qui critiquaient dès les premières heures l'appel lancé par le président russe Vladimir Poutine alors que l'Ukraine revendique des gains de territoires importants.

Un témoin de la scène se serait confié à un média local, selon les publications de plusieurs médias internationaux dans la matinée de ce mardi 27 Septembre. "Il se tenait dans la rue, près des bus. Il a pris feu et s'est mis à rire et à crier qu'il ne voulait pas se rendre à l'opération spéciale en Ukraine. Tous ses vêtements ont brûlé. La police est sortie et l'a emmené et plus tard, une ambulance est arrivée", aurait affirmé un témoin de la scène à ce média local. Dans la journée d'hier, nous rapportons qu'un militaire a été blessé pendant une fusillade dans un centre de recrutement pour la guerre.