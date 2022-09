Le président béninois Patrice Talon était fin août, l'un des invités d'honneur de l'édition 2022 de la Rencontre des entrepreneurs de France. Il était accompagné du ministre de l'économie et des finances Romuald Wadagni. Pour ce dernier, c'était l'occasion "d'exposer aux entrepreneurs réunis les réussites économiques du Bénin et de les encourager à venir s'installer dans notre pays". C'est du moins ce qu'a indiqué l'autorité sur twitter. Dans un autre tweet , il vante une "économie béninoise transformée".

" La GDIZ, la plus grande zone économique spéciale de la région "

" Elle est désormais créatrice de valeur, fiable et accueillante. Investisseurs français, constatez le travail entrepris et nos réussites. Et venez prendre part à notre succès économique. Nous vous attendons, vous êtes les bienvenus" lance l'argentier national aux chefs d'entreprises de l'hexagone. Pour lui, le Bénin dispose aujourd'hui de tous les outils pour accueillir les investisseurs qui souhaitent s'installer sur ses terres. " Via les avantages et les facilités accordés aux entreprises, la GDIZ, la plus grande zone économique spéciale de la région, offre le cadre idéal pour s'implanter" vante t-il auprès des entrepreneurs français.

Rappelons que c'est au même exercice que s'est livré Patrice Talon lors de son discours devant les chefs d'entreprises du pays d'Emmanuel Macron. Pour séduire ses vis-à-vis, afin de les amener à investir au Bénin, le locataire du palais de la Marina a parlé de la limitation du droit de grève au Bénin, du travail dérégulé, avec la possibilité d'offrir des contrats à durée déterminée indéfiniment, l'énergie bon marché et la justice réformée.