La guerre de l'information entre la Russie et la France fait rage depuis quelques mois. Les deux pays s'accusent mutuellement de répandre des fakes news dans le traitement des informations. Depuis, c'est images contre images, discours contre discours et même la guerre des visites (cf visite de Lavrov et Blinken en Afrique et celle de Macron). Lors d'un reportage sur le Mali, la chaîne française France 24 a diffusé une image des combattants de Wagner.

Pour rappel, les combattants du groupe russe Wagner sont considérés comme des mercenaires sans foi ni loi. Mais sur le continent, les pays tels que la Centrafrique et le Mali collaborent avec ces derniers. Dans un document diffusé sur la chaîne France 24, une petite erreur s'est glissée attisant encore plus les critiques envers la chaîne jugée partiale par certains maliens. En effet, une image des combattants du groupe russe ont été diffusé dans le reportage du Mali. Seul hic, ces images proviennent en réalité de la Centrafrique et non du Mali. Une erreur qu'a avouée une journaliste de la chaîne lors d'un direct tout en s'excusant pour le malentendu: « Nous avions diffusé dans notre édition du 7 septembre des images des Wagner en Centrafrique alors que nous parlions de la situation au Mali, nous tenins à nous excuser pour cette erreur» a affirmé la journaliste.