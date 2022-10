Il y a presque huit mois, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Des semaines et des mois sont passés mais la situation sur le terrain n’a pas vraiment changé. Plus tôt ce mois d’Octobre, la Russie et son allié la Biélorussie ont convenu de déployer des troupes communes sur le champ de bataille. Depuis quelques heures, les médias occidentaux dont le DailyMail annoncent que 9.000 soldats russes seront bientôt déployés en Biélorussie, un des fidèles alliés de Poutine.

L’offensive lancée par la Russie en Ukraine se poursuit plus de sept mois après son démarrage. Dans le monde plusieurs voix ont condamné l’action russe et ont imposé des sanctions contre le pays dirigé par Vladimir Poutine. La Biélorussie, un des alliés de Poutine a depuis toujours ne pas voulu s’aligner sur les positions occidentales. Ce mois, le pays dirigé par Loukachenko a affirmé qu’il déploierai des forces communes en Russie dans le cadre de l’offensive en Ukraine.Ce lundi 17 Octobre 2022, des médias occidentaux ont annoncé que bientôt des soldats russes seront envoyés en Ukraine.

Selon ses sources, environ 9.000 soldats seront déployés en Biélorussie. A en croire le DailyMail qui rapporte l’information, cet effectif russe serait un groupement "purement défensif". Pour rappel, ces dernières semaines, la tension est monté d’un cran entre la Russie et l’Ukraine. Le pays dirigé par Zelensky a revendiqué la reconquête de territoires sous le contrôle russe et le pont reliant la Crimée (annexée à la Russie en 2014) et le pays de Poutine a été partiellement endommagé après une explosion provoquant la colère de Moscou qui a frappé plusieurs villes ukrainiennes. Plus tôt ce jour, nous vous annoncions que l’Egypte, la Chine lancent un appel à leurs ressortissants en leur demandant de « Quitter l’Ukraine ».