Le samedi 22 octobre 2022, la salle des fêtes True Palace de Godomey a été bien petite pour accueillir tous les invités du Groupe ARESS. Pour ses noces d’étain, cette société spécialisée dans l’énergie solaire a convié ministre, autorités de divers niveaux, agents, partenaires et clients à une soirée de gala riche en couleurs et en son. Ce fut une occasion de communion, de réjouissance entre acteurs mais aussi, le temps pour lui du bilan et de formulation de nouvelles orientations pour l’avenir du groupe.

Après dix ans d’exercice au Bénin et dans la sous-région, ARESS a décidé de marquer une petite pause festive. Ainsi, le samedi 22 octobre 2022, elle a convié ses agents, ses clients, ses partenaires à une soirée de gala qui s’est tenue à True Palace de Godomey. Pour ses 10 ans, ARESS a fait les choses en grand. En dehors du banquet offert à tous les invités, il les a gratifiés d’une réjouissance avec à la clé des artistes de renom comme Fati Koutchekeho, Kalamoulaye, des comédiens et d’autres musiciens. Au cours de cette soirée, le Directeur Général d’ARESS Group Léonide Sinsin a mis l’accent sur l’importance de la fête qui donne une occasion importante de faire le bilan des 10 premières années et de se projeter dans le futur.

« C’est un jour important pour nous après dix ans de travail acharné, dix ans dans le secteur privé, dix ans de sacrifice. A un moment donné, il faut s’arrêter, regarder derrière d’où on vient et faire le bilan, même si devant il y a d’énormes défis à relever », précise le DG Sinsin. Le représentant du personnel Bruno Orè a salué également ce bilan et entrevu les perspectives. « ARESS, société panafricaine, tout au long de son évolution historique qui l’a conduite d’une initiative de personnes passionnées à la position de leader dans le secteur des énergies renouvelables a fait preuve d’une faculté enviable de s’adapter à un environnement en constante mutation et ce, sans jamais renoncer ni à des convictions, ni aux valeurs fondamentales pour une réussite à long terme en s’appuyant sur une équipe de jeunes dynamiques », a-t-il précisé.

Le ministre de l’énergie Jean Claude Houssou, présent à cette soirée, a salué le rôle capital joué par la société dans le combat pour l’autonomie énergétique mené par le gouvernement de la rupture. « Je voudrais rappeler l’importance qu’accorde le gouvernement à l’électrification de notre pays, à l’énergie qui est l’intrant majeur du développement socio-économique de tout pays. C’est pour ça que le gouvernement en a fait vraiment une de ses priorités avec un niveau d’engagement, de détermination et surtout d’investissement pour transformer littéralement le paysage énergétique de notre pays. Mais pour cela, nous avons besoin, après avoir mis en place tout le cadre réglementaire qui permette aux promoteurs de venir s’inscrire dans cette dynamique, une fois que ça a été mis en place, les uns et les autres pourront exercer leurs compétences à travers l’exemple d’ARESS qui fête ses dix ans ».

ARESS, 10 ans de leadership dans les énergies renouvelables

ARESS une société spécialisée dans le consulting énergétique. Elle a pour vision d’être pionnière dans le domaine des énergies renouvelables et de leurs diverses applications. En tant qu’opérateur énergétique intégré verticalement et horizontalement, il s’agit d’être un levier de croissance durable et d’excellence qui accompagne l’intégration régionale et même continentale. Elle intervient dans plusieurs pays que sont le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Sénégal et le Niger œuvre pour l’accès de tous à une énergie solaire de qualité, compétitive et durable et ceci pour les inégalités à la base.

Depuis sa création au Bénin depuis dix ans, elle s’efforce de développer les solutions certifiées et compétitives pour un usage résidentiel et professionnel dans les zones urbaines et rurales. A ce jour, la société compte plus de 50.000 clients répandus dans ces cinq pays. La diversité des métiers qu’elle offre, des expertises, des services et la richesse de ses ressources humaines sont autant d’atouts qui ont permis à cette société de construire dans le temps une notoriété et une assise solide autour des références multiples comme les énergies hors réseaux, l’hybridation énergétique, la régulation des systèmes, la tarification de l’énergie, l’approche last mile, la E-mobilité, le renforcement des capacités et bien d’autres….

Aujourd’hui, ARESS accorde une grande priorité à la formation. En effet, la formation et plus généralement l’éducation représentent les armes pour assurer une indépendance. C’est pour cette raison que ses offres de stage d’immersion, en apprentissage comme professionnelle, ses journées portes ouvertes, ses missions d’expertise courte et ses jobs d’été sont autant d’éléments d’insertion qu’elle met à la disposition de la jeunesse comme armes pour mieux se former et pour mieux servir dans le secteur des énergies renouvelables.