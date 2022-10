Alors que les militaires russes subissent des déconvenues sur le terrain en Ukraine, la Russie tente de mobiliser plus d'hommes pour aller sur le front. Le président russe Vladimir Poutine avait décrété la mobilisation partielle pour recruter plus de militaires pour affronter et sécuriser les zones conquises. Mais pour l'heure, avec la livraison d'armes occidentales, Kiev gagne du terrain. Pierre Lévy, ambassadeur de France à Moscou, a été convoqué jeudi au ministère russe des Affaires étrangères et a été mis en garde contre les menaces que représente l'augmentation des livraisons d'armes françaises à l'Ukraine selon Tass.

"Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexandre Grouchko, a reçu une évaluation du soutien militaire et technique apporté à l'Ukraine par la France et d'autres pays occidentaux. La partie russe a souligné les menaces que représentent l'augmentation des livraisons d'armes et d'équipements au régime de Kiev et le développement de programmes de formation pour les militaires ukrainiens. Un accent particulier a été mis sur le fait que cette ligne contredisait les affirmations des responsables parisiens selon lesquelles ils souhaiteraient un règlement pacifique en Ukraine", a déclaré le ministère russe dans un communiqué.

La diplomatie russe a ajouté que "dans le cadre du travail mené au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pendant la présidence française, l'inadmissibilité de créer des obstacles et des ruses procédurales visant à retarder la convocation et à perturber les réunions importantes du Conseil de sécurité ou à priver les représentants russes de la possibilité d'y participer pleinement a été soulignée".