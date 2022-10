Malgré les multiples reformes et les opérations de charme du gouvernement, le Bénin continue de dégringoler dans les classements mondiaux. Le pays vient de perdre six places dans le nouveau rapport 2022 sur les pays les plus attractifs pour le commerce d’après le « rapport Country Brand Ran-king Trade Edition 2022-2023. Après le dernier classement du Programme des Nations Unies pour le Développement(PNUD) sur l’Indice de Développe-ment Humain(IDH) où le Bénin se positionne à la 166ème place sur 189 pays évalués, le pays vient de dégringoler dans un autre classement mondial.

Il s’agit du commerce attractif, secteur prioritaire pour lequel le régime de la Rupture s’est investi abondamment depuis son accession au pouvoir en 2016. Dans le nouveau rapport 2022 sur les pays les plus at-tractifs pour le commerce rendu public, le Bénin perd 6 pré-cieuses places au classement mondial comparativement au classement antérieur. D’après le « rapport Country Brand Ranking Trade Edition 2022-2023 » du cabinet de conseil es-pagnol Bloom Consulting, spécialisé en Nation Branding, 50ème du classement au plan africain, le Bénin, avec la 188ème place au monde, a perdu six (06) places, comparati-vement au classement antérieur.

En clair, les opérateurs économiques étrangers rechignent encore à investir dans le pays. Prenant en compte cinq (05) critères notamment « l’attraction de l’investissement, l’attraction du tourisme, l’attraction des talents, le renforcement de la notoriété (augmentation des ef-forts de diplomatie publique) et le renforcement des exporta-tions, ce classement positionne le Nigéria en tête des pays africains Lire la suite dans le journal PDF ...