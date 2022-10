Le porte-parole du gouvernement a animé son traditionnel point de presse des mercredis consécutif au conseil des ministres ce 26 octobre 2022. Wilfried Léandre Houngbédji, après lecture du compte rendu de cette réunion gouvernementale a répondu à quelques questions des journalistes. L'une d'entre elles portaient sur le démarrage des travaux de réhabilitation et d'aménagement des voies d'accès et de traversée de Cotonou. Le journaliste voulait connaître la date retenue pour démarrer ces travaux. Wilfried Léandre Houngbédji a expliqué que le gouvernement a pour souci "d'optimiser sur la disponibilité des entreprises, des équipements et surtout de s'organiser pour réduire aux maximum les désagréments que ces travaux peuvent créer".

"Pratiquement au même moment"

En cherchant donc les solutions, il a décidé de repousser le démarrage de la phase 2 du projet asphaltage prévu initialement pour fin décembre 2022. Le projet va se mener "pratiquement au même moment que les travaux" de réhabilitation et d'aménagement des voies d'accès et de traversée de Cotonou. "Si pour l'Asphaltage ,nous avons fait les formalités préalables qui sont en cours de finalisation, pour ce nouveau chantier,... les diligences vont être engagées et vont être achevées d'ici à 3 mois, de sorte que à fin mars 2023 courant avril 2023 aussi bien ces travaux que la phase 2 du projet Asphaltage" démarrent, a déclaré le porte-parole du gouvernement.

Pour lui, et comme l'a annoncé, le chef de l'Etat, à la fin du second quinquennat de ce dernier, la ville de Cotonou sera assainie avec la mise aux normes des voies, des conduites d'eaux , des caniveaux et autres. Inutile de rappeler que Patrice Talon a initié de grands travaux depuis son avènement au pouvoir en 2016. Le projet Asphaltage en fait partie. La phase 1 du projet Asphaltage a eu un impact indéniable sur la ville de Cotonou. Cette métropole s'est un peu plus urbanisée.