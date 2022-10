Le dépôt des dossiers de candidatures pour les élections législatives du dimanche 08 janvier 2023 a démarré ce vendredi 28 octobre 2022 à la Commission électorale nationale autonome ( Cena) et qui prendra fin le 02 novembre 2022 . Au sein des Etats-majors des partis politiques, c’est le branle-bas de combat pour la constitution des dossiers. Mais au sein des formations politiques de l’opposition, les potentiels candidats aux législatives de 2023 évoquent des difficultés pour obtenir le quitus fiscal à la Direction générale des impôts (DGI).

Léon Basile Ahossi, premier vice-président du parti « Les Démocrates » et ancien député, reçu ce vendredi 28 octobre 2022 sur Crystal-news, a déclaré qu’au niveau des Démocrates si la question du quitus fiscal ne se posait pas, ils seront l’un des premiers partis à déposer leurs dossiers parce que tout est prêt sauf les quitus. Il a indiqué qu’il y a quelques-uns des figures moins connues de leur formation politique qui ont eu déjà leur quitus fiscal. Mais le premier vice-président du parti « Les Démocrates » a précisé que l’essentiel des dirigeants du parti n’ont pas encore leur quitus fiscal.

Une situation regrettable

C ’est ce qui, selon lui, les retarde et que c’est vraiment regrettable. L’ancien député a tenu à préciser que le mercredi 26 octobre 2022 , une délégation des partis politiques de l’opposition était allée à la Direction générale des impôts pour s’inquiéter de la situation mais elle a été rassurée comme depuis toujours que cela va être fait. Par rapport à ce qui est à la base de ces difficultés pour obtenir le quitus fiscal, Léon Basile Ahossi pense pour sa part que ce n’est pas innocent et que cela est fait à dessein pour les stresser. Car dit-il, le pouvoir en place n’a pas fini de sortir tous les tours qu’il a dans son sac.

C’est pourquoi, il a soutenu et martelé que c’est pour les stresser et les désorganiser. Il se souvient que la dernière fois en 2019, ils avaient été empêchés avec les certificats de conformité d’aller aux élections législatives et que la suite on a claironné partout que l’opposition avait boycotté les élections. C’est pourquoi, il croit que cette fois ci, les gens auront l’’honnêteté de reconnaitre qu’ils sont en train de les perturber. Le premier vice-président du parti « Les Démocrates » a souligné que lui et les membres du parti restent sereins et pensent qu’ils auront leurs quitus fiscaux peut-être un peu tard mais ils les auront . Car, pour lui, il n’y a aucune raison qu’on les empêche d’avoir les quitus fiscaux.

Un problème de l'opposition?

Au niveau des autres partis politiques, Léon Basile Ahossi constate que les partis de la mouvance, pour la plupart n’ont pas les mêmes problèmes qu’eux. Il affirme avoir rencontré certains de ses anciens collègues à la Direction générale des impôts. Il a fait la remarque qu’on les rencontre de moins en moins à la DGI alors qu'eux y traînent toujours. Léon Basile Ahossi pense qu’il va demander à ses collègues de la coordination nationale qu’ils organisent dans les plus brefs délais une conférence de presse pour alerter l’opinion nationale et internationale et peut-être dans le cas échéant qu’on implique la Cour constitutionnelle pour qu’elle tienne compte de la date de clôture du dépôt des dossiers parce qu’on ne peut pas leur imputer le retard et le dysfonctionnement des institutions de la République.