De la prison à la politique, il n'y a visiblement qu'un pas. Libérée il y a quelques mois l'activiste Nadine Okoumassoun a adhéré avec son mouvement politique au parti Les Démocrates d'Eric Houndété. Nourénou Atchadé, le premier vice-président de cette formation politique a honoré de sa présence la cérémonie d'adhésion. Dans sa déclaration, l'ancien député, a salué Nadine Okoumassoun pour son courage parce que plusieurs personnes n'osent pas adhérer au parti Les Démocrates "à visage découvert" par crainte de "représailles". Elles préfèrent le faire en catimini. "Il y a des adhésions silencieuses que nous enregistrons tous les jours que Dieu fait et que par prudence, par protection, pour les intéressés nous ne publions pas" a assuré Nourénou Atchadé.

"Vous avez les mêmes droits que les membres fondateurs"

Outre ces adhésions silencieuses, il évoquera les adhésions "forcées" qui se manifestent ailleurs. Le premier vice-président du parti Les Démocrates a ensuite souhaité la bienvenue à Nadine Okoumassoun et son mouvement dans sa formation politique, parce que dit-il, avant d'adhérer officiellement au parti, elle défendait déjà les mêmes causes que celui-ci. "Au termes des dispositions de nos textes, vous avez les mêmes droits que les membres fondateurs. Aucune position dans le parti ne donne le privilège à aucun membre, qu'il soit président d'honneur ou président....Ça ne vous donne aucun droit que le mérite que vous avez sur le terrain" a laissé entendre le Démocrate comme pour rassurer la nouvelle adhérente et ses soutiens.

Rappelons que les élections législatives auront lieu le 08 janvier 2023 et l'opposition compte y participer. Le parti Les Démocrates espère lever le maximum de sièges de députés, convaincu qu'il est la formation politique du "peuple"." C'est le 08 janvier 2023 que vous connaîtrez, ce que sait le peuple béninois" dira par exemple Nourénou Atchadé. Si leur candidature est validée, ils seront sans nul doute opposés aux parti FCBE, Bloc Républicain et autre Union Progressiste le Renouveau;