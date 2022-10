L'Académie Nationale des Sciences, Arts et Lettres du Bénin a organisé hier jeudi 27 octobre, une conférence sur la question de la Covid-19. Elle a réuni académiciens, chercheurs, professeurs et étudiants. Au Bénin, les événements sanitaires des deux dernières années sont encore vifs dans les mémoires et leurs conséquences sur la vie sociale sont perceptibles. Afin de faire le bilan et d'évaluer l'impact de cette première grande crise mondiale du 21e siècle sur la population béninoise, l'Académie Nationale des Sciences, Arts et Lettres du Bénin (ANSALB) a organisé une conférence qui s'est tenue hier à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Elle s'est déroulée autour du thème : Covid-19: réalités, enjeux et perspectives.

Pendant que le Center for Systems Sciences and Engineering (CSSE) de l'université John Hopkins indiquait un total de 621.534 794 cas de personnes infectées par l'agent pathogène SARS-COV-2, responsable de la maladie dénommée coronavirus disease 2019, et 6567622 décès en Europe, les rapports en Afrique confirment 174637 décès. Au Bénin, les statistiques à cette même date font état de 163 décès sur 27.782 cas confirmés positifs au SARS-COV-2. Qu'est-ce qui explique la faible mortalité de la population béninoise ? Comment le Bénin en est arrivé là ? La conférence de L'ANSALB vise à trouver solution à ces interrogations en vue de prévenir et de prévoir les méthodes de résilience face à une prochaine probable crise.

Trois panels de discussion ont meublé cette journée scientifique de l'ANSALB. Le premier panel Réalité est composé de trois thématiques: Covid-19: urgence sanitaire mondiale ou leurre ?, De l'origine de la Covid-19 à l'émergence des variantes du SARS-COV-2 et Covid-19 : en attendant la prochaine pandémie. De ces trois communications, il ressort que la pandémie de la Covid-19 est bel et bien une urgence sanitaire mondiale. Bien que vu d'Afrique particulièrement le Bénin, la Covid-19 n'a pas eu une atteinte sévère sur la population, les chiffres de l'OMS en ce qui concerne l'Europe, l'Amérique et l'Asie du Sud sont alarmants.

Les premiers cas de Covid-19 sont apparus en 2019 en Chine. Le premier cas a été enregistré au Bénin le 16 mars 2020. Le pays a développé des plans et stratégies de riposte à savoir la coordination, la surveillance épidémiologique, le diagnostic, la prise en charge des cas, la coordination et mobilisation sociale, la logistique et la finance, la vaccination et les recherches. Selon les spécialistes présents, les leçons apprises de l'organisation de la riposte et du renforcement du système de santé qui en est résulté constituent des acquis à capitaliser pour une gestion efficace des épidémies futures.