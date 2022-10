De retour à Manchester United, le club où il a débuté sa phénoménale carrière, Cristiano Ronaldo a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines. Il a notamment été exclu du groupe des Red Devils pour avoir refusé d'entrer en jeu lors d'un match contre Tottenham. Il sera ensuite réintégré et marquera même un but en League Europa contre Sheriff Tiraspol. Avant le début de cette saison, des rumeurs disaient que la star portugaise voulait quitter Manchester United, pour un club qui dispute la Ligue des Champions. Finalement, le joueur est resté, mais il n'est pas souvent titularisé depuis l'arrivée du nouveau coach Eric Ten Hag. De nouvelles rumeurs parlent de son départ lors du mercato de janvier 2023. Mais pour quelle destination?

Une villa de 21 millions d'euros

En tout cas, la nouvelle acquisition du meilleur buteur de tous les temps, ne va pas taire ces rumeurs. En effet, Cristiano Ronaldo s'est offert récemment une villa de 21 millions d'euros. Le joyau qui se trouve à Quinta da Marinha, un des prestigieux quartiers résidentiels de la région de Cascais (station balnéaire située à l'ouest de Lisbonne), coûte en réalité 11 millions d'euros sans les travaux à faire. Mais si on rajoute, le coût de ces travaux, la villa revient à 21 millions d'euros, ce qui fait d'elle la villa la plus chère du Portugal. Notons que Ronaldo a acquis cette villa avec sa femme Georgina Rodriguez.

Le manoir, selon l'agence immobilière qui s'en occupe s'étend sur une superficie de 2720 mètres carrés. Il a trois étages et une grande piscine. La partie constructible est de 544 mètres carrés. Ronaldo est l'un des sportifs les plus célèbres de ces 15 dernières années. il a battu plusieurs records, dont celui du nombre de buts inscrits par un footballeur dans sa carrière. Il est aussi l'un des joueurs les plus riches du monde. Cristiano Ronaldo a tout gagné dans sa carrière sauf la Coupe du Monde. Il tentera d'aller chercher ce trophée qui manque à son palmarès dans quelques semaines au Qatar avec la sélection portugaise.