La Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-BENIN S.A) a offert des fournitures scolaires, ce mardi 25 octobre 2022 au complexe scolaire de Agbodjèdo dans la commune de Zè, à 2800 apprenants au cours d’une cérémonie en présence du directeur général de la Sipi-Bénin, Létondji Beheton et ses partenaires, des autorités politico-administratives, des heureux récipiendaires et des enseignants.

Le complexe scolaire d’Agbodjèdo dans l’arrondissement de Tangbo dans la commune de Zè a abrité ce mardi 25 octobre 2022 la cérémonie de remise de don de fournitures scolaires à 2800 enfants du collège d’Enseignement Général de Tangbo, des écoles primaires de Anavié, de Agbodjèdo, de Djitin-Aga et Houézé par la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-BENIN S.A) et ses partenaires. D’un coût global de 10 millions Fcfa, ces fournitures scolaires sont composées des sacs, cahiers, stylos, gommes, tailles crayon, crayons de couleurs, ardoises. Lors de cette cérémonie, le directeur général de la Sipi-Bénin, Létondji Beheton a affirmé que la remise des kits scolaires cette année par sa structure et ses partenaires aux enfants, revêt une dimension particulière. Il a rappelé qu’en 2021, en collaboration avec les partenaires, 1400 kits scolaires ont été offerts aux enfants des écoles primaires de Anavié, Agbodjèdo et Houézé et qu’en 2022, le nombre de kits scolaires a été doublé.

Pour le Directeur Sipi-Bénin, l’éducation des enfants représente pour la société qu’il dirige une priorité car, c'est à cet âge que les enfants acquièrent les compétences fondamentales pour leur avenir. Pour lui, cette remise de don de kits scolaire s’inscrit dans la droite ligne de la volonté de Sipi-Bénin de participer au développement des communautés béninoises en étant à leurs côtés spécialement pendant cette rentrée scolaire. Le directeur général, Létondji Beheton n’a pas manqué d’informer l’assistance que la zone industrielle de Glo-Djigbé a été créée en février 2020 et est « le fruit d’un Partenariat Public-Privé (PPP) entre la République du Bénin et le Groupe Arise dont la mission principale est d’aménager, de développer, de promouvoir et d’exploiter la GDIZ ». L’objectif des deux partenaires est de faire du Bénin, un Hub industriel et d’assurer la transformation de nos produits agricoles notamment le cajou, le coton, le karité, le soja, le bois. Les travaux d’aménagement de la zone industrielle en avril 2021.Un an après, ces travaux achevés et des contrats de réservations de parcelles ont été signés avec 36 investisseurs pour un montant total d’investissement de plus de 600 milliards de FCFA.

Le directeur du complexe scolaire de Agbodjèdo, Jean-Charles Fahala a de son côté, remercié la Sipi-Bénin pour ce don de fournitures scolaires aux apprenants. Selon le directeur, après 5 semaines de cours, en cette année scolaire, nombre de nos apprenants n’ont toujours pas le nécessaire en matériel. Il a donc profité de l’occasion qui lui a été offerte pour formuler certaines doléances à l’endroit de la Sipi-Bénin qui sont entre autres la réalisation de la clôture de l’école, des latrines, du réfectoire, de la cuisine. Quant au maire de la commune de Zè, Moussa Amadé, il a déclaré que cette cérémonie de remise de fournitures scolaires aux écoliers par Sipi-Bénin et ses partenaires est un geste salutaire qui contribuera à coup sûr à l’amélioration des résultats scolaires ainsi que le taux de fréquentation.

Il a donc au nom du conseil communal de Zè exprimé ses sincères gratitudes à l’endroit des généreux donateurs et a exhorté les écoliers, les enseignants ainsi que les parents d’élèves à faire un bon usage des fournitures reçues. La porte-parole des récipiendaires, Inès Fifamè Adovè a, pour sa part, indiqué que la Sipi-Bénin dans son élan de solidarité ne cesse de combler un vide en ce temps de conjecture que connaissent leurs parents. Pour elle, ces deux dernières années, la Sipi- Bénin offre aux apprenants des kits scolaires pour les aider à mieux travailler en classe. Que cette aventure, dit-elle, qui vient de commencer se poursuive pour des gestes encore plus grands. Elle a salué Sipi-Bénin pour cet acte de générosité et a promis à son directeur général d’en faire bon usage.