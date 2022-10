Le vendredi 07 octobre 2022, quatre (04) personnes admises au service Anesthésie- Réanimation du Centre national hospitalier unieutaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou sont passées de vie à trépas après une coupure d’électricité. Suite à ce drame, la justice a été saisie par le gouvernement pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Une vingtaine de personnes y compris les familles des victimes ont été interrogées par les enquêteurs afin que chacun apporte sa part de vérité sur ce qui s’est réellement passé ce jour-là.

Parmi la vingtaine de personnes présentées au Parquet, les quatre dont le chef de la division électricité du CNHU-HKM, l’un de ses collaborateurs et deux techniciens de la société en charge du bon fonctionnement du générateur d’oxygène du service de réanimation ont été placés en détention provisoire à la prison civile de Cotonou; et ce après leur audition par le procureur de la République qui était entouré de deux substituts. Les quatre personnes placées en détention provisoire sont poursuivies pour « homicide involontaire ». Selon des sources bien introduites, leur procès aura lieu le 25 octobre prochain et il sera public. Il faut préciser que le Directeur général du CNHU-HKM et le corps médical ne sont pas poursuivis.