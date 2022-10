Depuis quelques semaines déjà, l'Ukraine dénonce l'utilisation de drones iraniens par l'armée russe. Mais la Russie et l'Iran n'ont jusque-là pas encore reconnu l'utilisation/l'envoi des drones. L'Iran a jusque-là démenti toute coopération sur ce plan, même si les USA affirment que le pays s'apprête à livrer des missiles balistiques à la Russie. Une information confirmée par les autorités ukrainiennes qui affirment que l'Iran se prépare à fournir à son allié, «une cargaison de missiles balistiques Fateh-110 et Zolfaghar capables de frapper des cibles à des distances de 300 et 700 kilomètres ».

Face à cette situation, l’UE a imposé des sanctions à Shahed Aviation Industries, fabricant iranien de drones Shahed, et à trois généraux de la république. C’est ce qu’on peut lire dans un communiqué du Conseil de l’UE sur l’Iran publié ce jeudi au Journal officiel de l’UE. "Le régime iranien fournit une assistance militaire à l'agression russe non provoquée et injustifiée contre l'Ukraine. Compte tenu de la gravité de la situation, le Conseil de l'UE a décidé que trois personnes et une organisation liées aux livraisons de drones à la Russie devaient être inscrites sur la liste des sanctions de l'UE", est-il indiqué selon Tass. Trois généraux iraniens et l’entreprise Shahed Aviation Industries figurent dans l’annexe du document.