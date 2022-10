Le richissime homme d’affaires américain Elon Musk est une fois encore revenue sur les risques d’une troisième guerre mondiale qui planent sur le monde par ces périodes de tension entre la Russie et l’Ukraine soutenue par les pays de l’Otan. Par le biais d’une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu, le patron de Tesla et de SpaceX a fait part des différentes circonstances dans lesquelles la Russie pourrait avoir recours à l’arme nucléaire. Il a spécialement identifié deux cas de figure qui pourraient amener la Russie à réagir violemment.

«Si la Russie est confrontée au choix de perdre la Crimée ou d'utiliser des armes nucléaires sur le champ de bataille, elle choisira cette dernière option. Nous avons déjà sanctionné la Russie de toutes les manières possibles, alors que leur reste-t-il de plus à perdre? Si nous frappons la Russie avec des armes nucléaires en réponse, ils riposteront et nous aurons alors la Troisième Guerre mondiale », a analysé le richissime homme d’affaires américain.

"Le plus élevé depuis 60 ans"

Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk fait de telles prévisions. Il y a quelques semaines, il avait déjà indiqué que le risque nucléaire était aujourd’hui « le plus élevé depuis 60 ans ». Notons qu’il n’est pas le seul à annoncer ce risque. Il y a quelques semaines l’ancien président américain a également fait allusion à cette situation à cause des développements de la situation politique sur le plan international. « J'avais raison pour l'Ukraine. J'avais raison sur quoi, Taiwan et j'espère que je n'aurai pas raison sur la troisième guerre mondiale, parce que nous avons des gens stupides qui traitent », avait déclaré Donald Tump.