Suite aux nouveaux contrôles américains à l’exportation qui menacent ouvertement les plans d’autosuffisance technologique de Pékin, les actions des principaux fabricants de puces chinois ont perdu plus de 8 milliards de dollars en valeur de marché lundi. Selon les informations rapportées par le Financial Times, nombreuses sont les entreprises chinoises intervenant dans ce secteur qui ont été touchées. Il s’agit par exemple de Semiconductor Manufacturing International Corp qui a connu 5,2 % de chute ce matin.

Liée aux mesures américaines

Hua Hong Semiconductor a chuté pour sa part de 10,3 % alors que Shanghai Fudan Microelectronics est tombée de 22,1 %. Cette situation intervient alors que, les États-Unis ont dévoilé vendredi de nouveaux contrôles à l’exportation qui restreignent la vente de semi-conducteurs fabriqués avec la technologie américaine. Les citoyens ou entités américaines ne sont plus autorisés à travailler avec des fabricants de puces chinois sans approbation explicite. Les exportations d’outils de fabrication qui auraient le mérite de permettre à la Chine de développer ses propres équipements sont désormais limitées.

Plus de 30 entreprises ajoutées à la liste américaine

A en croire la dernière mise à jour qui a été faite par les autorités américaines, plus de 30 entreprises ont été ajoutées à la liste non-vérifiée. Le but serait simplement de rendre plus difficile pour les entreprises chinoises la fabrication ou l’obtention des puces informatiques. Ces outils sont tout de même nécessaires pour les technologies de pointe. « La plupart des nouvelles sociétés ne sont pas cotées, mais les restrictions affectent toujours le sentiment général sur le marché », a déclaré pour sa part Dickie Wong, responsable de la recherche chez Kingston Securities à Hong Kong.