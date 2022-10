La 23e édition du forum mondial sur la nutrition de l'enfant se déroule dans la capitale économique du Bénin. Co-organisé par l'ONG Global Child Nutrition Forum (CGNF), le Gouvernement du Bénin avec l'appui du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et du Catholic Relief Services (CRS), ce forum démarre aujourd'hui et va connaître son épilogue le jeudi 27 octobre prochain. L'annonce a été effectuée lors d'une conférence de presse tenue jeudi dernier à Cotonou. Le forum mondial sur la nutrition de l'enfant est " l'occasion de partager les expériences avec les programmes de repas scolaires et d'apprendre ce que font les autres. Le Forum offre l'opportunité d'interagir avec des experts du monde entier et de voir d'autres programmes de repas scolaires en action" a souligné la GCNF sur son site.

Durant 4 jours, les participants vont discuter autour du thème : «Convergence des forces pour une résilience et une durabilité des Programmes d'Alimentation Scolaire dans le monde ». Selon la présidente du Comité d'organisation du forum, Alice Mingninou, le fait que le Bénin soit le pays hôte de cette édition va lui permettre de présenter le programme d'alimentation scolaire intégré (PNASI) qu'elle qualifie d'impressionnant. « Le Bénin va également mettre en évidence l'engagement du gouvernement à financer le PNASI sur le budget national. Ce sera l'opportunité d'échanger avec les pairs sur son expérience, ses réussites, ses défis, ses perspectives, apprendre des autres à travers les stratégies qu'ils développent. Jeter les bases d'un partenariat supplémentaire avec le GCNF, parce qu'il n'y a pas que le forum qui réunit le Bénin et cette institution, il y a aussi l'enquête mondiale que le GCNF fait » a-t-elle projeté.

Les différents organisateurs sont heureux de la tenue au Bénin de ce forum. La directrice exécutive du GCNF, Arlène Mitchell est fière d'être au Bénin. « On s'intéresse beaucoup au Bénin cette année parce que le Bénin a démontré le support gouvernemental pour le programme d'alimentation scolaire intégré qui est un programme très fort », a-t-elle reconnu. Le CRS n'a pas manqué de reconnaître les efforts du gouvernement en ce qui concerne l'alimentation. Ousmane Maïga du CRS témoigne que les communautés sont très engagées au Bénin.