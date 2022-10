En France, une magistrate a été victime d’une tentative de viol à proximité d’un tribunal. Selon les précisions apportées sur le sujet par les médias français la situation s’est produite dans la matinée de ce vendredi 21 octobre non loin du tribunal de Créteil. Avant de se jeter sur la femme de droit, le mis en cause se serait attaqué à deux autres femmes qui ont pu s’échapper. La magistrate est la troisième femme attaquée par ce dernier.

On retient qu’elle s’est défendue et a appelé à l’aide alors que l’homme l’avait attaqué. Les cris et les appels à l’aide ont attiré l’attention de l’entourage qui sont intervenus. Ils ont réussi à mettre la main sur l’homme en attendant la venue des éléments de la police. On retient également des informations rapportées par les médias que la victime a été prise en charge par les pompiers.

Une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte pour connaître les réelles conditions dans lesquelles cette situation s’est produite. Selon le médias 20 Minutes, de nombreux témoins auraient entendu le suspect prononcer la phrase : «Je vais les violer, je vais les violer ». A en croire les confidences qui ont été faites par le parquet de Paris au média franceinfo, le service départemental de police judiciaire du Val-de-Marne (SDPJ94) a été chargé de la direction de l’enquête.