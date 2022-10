C'est malheureusement, un fait récurrent aux Etats-Unis. Les fusillades dans les écoles du pays détruisent plusieurs vies. On se souvient encore du drame de mai dernier dans un établissement scolaire du Texas. Un adolescent avait tué par balles 19 écoliers. Le lundi dernier, c'est un autre adolescent qui a encore fait parler de lui. Orlando Harris,19 ans, s'est introduit dans un lycée du Missouri, pour tout simplement donné la mort. Lourdement armé, l'enfant qui dit n'avoir jamais eu de vie sociale, a tué deux personnes: une jeune lycéenne de 16 ans et une professeure de sport. Sept personnes ont été blessées. Orlando Harris aurait fait un véritable carnage si les forces de l'ordre n'avaient pas réagi promptement , après l'appel d'urgence.

"J'ai été solitaire et isolé toute ma vie"

En effet, les policiers sont arrivés sur les lieux 4 minutes après l'alerte et ont pu neutraliser l'auteur de la fusillade, ancien élève de ce lycée qu'il avait investi avec "plus de 600 munitions". "Il semble qu'il soit entré dans le bâtiment avec plus de 600 munitions sur lui" a fait savoir Mike Sack, le patron de la police locale. La fouille de la voiture de l'assaillant, a permis de découvrir une lettre qui expliquait les motivations de ce dernier. Il indiquait n'avoir "jamais eu de petite amie", encore moins, des "amis". "Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas de famille. Je n'ai jamais eu de vie sociale. J'ai été solitaire et isolé toute ma vie" écrit l'intéressé dans cette lettre. Cet état de frustration sociale, suffisait-il pour motiver un tel acte?

"Nous devons agir, à commencer par bannir les fusils d’assaut"

Pourquoi est-il venu s'en prendre à son ancien lycée? Les enquêteurs vont certainement trouver des réponses à ces questions. Orlando Harris avait commis son forfait avec un fusil semi-automatique de type AR-15, un modèle impliqué dans plusieurs fusillades ces dernières années aux Etats-Unis. Hier mardi, le président américain Joe Biden et son épouse Jill, ont eu une pensée à l'endroit des victimes de cette "fusillade insensée". « Alors que nous portons le deuil avec (le lycée), nous devons agir, à commencer par bannir les fusils d’assaut », a ajouté le chef de la Maison Blanche dans un tweet. Notons que l'AR-15 avait été banni en 1994, avant d'être autorisé à nouveau en 2004.