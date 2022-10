Hier vendredi 28 octobre 2022, le président béninois Patrice Talon a reçu en audience le nouveau président de la Commission de la Cedeao Omar Alieu Touray. L'homme est venu remercié le locataire du palais de la Marina pour l'avoir soutenu. Et pour mieux accomplir sa mission à la tête de cette commission, il a recueilli les conseils de son hôte sur les défis auxquels la Cedeao est confrontée dans la sous-région. M Omar Alieu Touray avait été nommé le 03 juillet 2022 lors de la 61ème session ordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la Cedeao. Il remplaçait ainsi l'ivoirien Jean-Claude Brou, appelé pour diriger la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

"Sous le Président Patrice Talon, le Bénin a semé sa position d'une manière forte"

Au cours de l'audience avec le chef de l'Etat béninois, divers sujets ont été abordés, notamment la situation sécuritaire et la paix dans l'espace Cedeao, de même que la bonne gouvernance et le développement durable. Au sortir de cette rencontre, Omar Alieu Touray a tressé des lauriers à Patrice Talon. "Le Bénin est connu aujourd'hui comme un pays panafricaniste (...) Sous le Président Patrice Talon, le Bénin a semé sa position d'une manière forte" a déclaré l'hôte du chef de l'Etat. Il n'a pas manqué de dire quelques mots sur la modernisation de la ville de Cotonou. "Comme je connais bien Cotonou, je vois que la différence est énorme. Entre l'aéroport et le centre-ville, on constate des changements énormes, pas seulement cosmétiques mais profonds" a déclaré M Touray.

Il dit également suivre le leadership de Patrice Talon dans plusieurs domaines, notamment au niveau de la culture, de la sécurité alimentaire, la gestion des affaires d'Etat. "Vraiment ça nous inspire. Et nous sommes venus solliciter son engagement auprès de nous pour nous aider dans la réussite de notre mission" a t-il poursuivi. Notons que le numéro 1 béninois a aussi reçu dans la même journée d'hier vendredi , l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou. Celui-ci est le Président du Panel indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel.