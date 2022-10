Plusieurs dizaines d’années se sont écoulées depuis la disparition du militant politique et défenseur des droits de l’homme afro-américain, Malcom X. Ce dernier âgé de 39 ans avait été assassiné le 21 février 1965 à Harlem. Ce meurtre avait été imputé à deux jeunes hommes de l’époque, à savoir Khalil Islam et Muhammad Aziz. Après avoir passé vingt et un an en prison, ils avaient été innocentés en 2021. La justice américaine a maintenant décidé de les dédommager avec 36 millions de dollars. L’information a été rendue publique le dimanche 30 octobre 2022 par leur avocat David Shanies, qui a fait savoir que la somme a été répartie à parts égales entre l’Etat de New York et la ville de New York.

« Cette injustice est aujourd’hui reconnue »

Dans une correspondance adressée à un média français, l’avocat des deux hommes innocentés a indiqué que : « La tragédie du meurtre de Malcolm X a été ressentie dans le monde entier et aggravée par le fait qu’elle a conduit à la condamnation et à l’emprisonnement de deux jeunes hommes noirs innocents en Amérique », tout en ajoutant que « cette injustice est aujourd’hui reconnue et une étape modeste a été franchie pour la corriger ». Notons que Khalil Islam est mort en 2009 et Muhammad Aziz est actuellement âgé de 84 ans. L’avocat de ces derniers a également mis l’accent sur le fait que les 36 millions de dollars seront répartis à parts égales entre les deux personnes condamnées.

Pour rappel, le dédommagement des deux personnes condamnées pour l’assassinat de Malcom X intervient près d’un an après que Malikha Shabbaz, fille de ce dernier, a été retrouvée morte aux Etats-Unis. C’était à Brooklyn que sa dépouille avait été retrouvée. Selon le média américain TMZ qui avait donné l’information, des sources policières auraient indiqué que le décès de la fille de ce défenseur de la cause afro-américaine n’est pas suspect. Par ailleurs, la nouvelle était tombée quelques jours seulement après que deux personnes qui étaient accusées du meurtre de Malcom X ont été innocentées par la justice américaine.