C'est en 2012, que les Etats-Unis ont lancé le développement de l'arme nucléaire tactique B-61 modernisée. La livraison de cette arme appelée B-61-12 LEP, à certains pays de l'Otan en Europe, devrait débuter en 2024. Mais selon le site américain Politico, les Etats-Unis ont décidé d'accélérer ce calendrier en raison de la situation sécuritaire sur le vieux continent. Le même média informe qu'à partir de décembre 2022, l'Oncle Sam devrait commencer la livraison des premières B-61-12. En Europe, cinq pays sont concernés, il s'agit de l'Allemagne, de l'Italie, de la Belgique, des Pays-Bas et de la Turquie. La Russie, suit cette actualité.

" Ils les transforment en armes de champ de bataille "

Elle a accusé les Etats-Unis de vouloir abaisser "le seuil nucléaire" en Europe. En effet, selon Moscou, le déploiement accéléré de ces B-61 modernisées, va entraîner l'abaissement du seuil nucléaire sur le vieux continent. Le seuil nucléaire n'est rien d'autre que celui que franchit un pays qui acquiert la faculté de fabriquer une arme nucléaire. Pour Alexandre Grouchko, vice-ministre russe des Affaires étrangères, son pays ne peut pas "ignorer les projets de modernisation des armes nucléaires, ces bombes classiques qui se trouvent en Europe". "Les Etats-Unis sont en train de les moderniser, d'augmenter leur précision et de réduire la puissance de la charge nucléaire , c'est à dire qu'ils les transforment en armes de champ de bataille, donc qu'ils abaissent le seuil nucléaire" a expliqué M Grouchko interrogé par l'Agence de presse russe RIA. Il a ajouté que son pays tiendrait compte de cette réalité dans sa planification militaire.

La bombe B-61-12 est plus précise et est capable d'entrer sous terre si on se réfère aux études de la Federation of American Scientists. L'engin a par contre une tête nucléaire moins puissante que certaines anciennes versions. Notons que les Etats-Unis ont moins d'armes nucléaires tactiques opérationnelles que la Russie. Le pays de Vladimir Poutine en possède quelque 2.000 contre 200 environ pour l'Oncle Sam. La moitié de ces armes se trouve sur des bases en Europe, notamment en Allemagne, au Pays-Bas et en Italie.