Au Bénin, la date d'hier vendredi 28 octobre 2022, marquait le début de l'enregistrement des candidatures de partis pour les élections législatives de 2023 à la Céna. Visiblement tous les candidats n'ont pas encore obtenu leur quitus fiscal. C'est du moins ce qu'indiquait un leader de l'opposition en milieu de semaine. La direction générale des impôts a dans un récent communiqué invité les potentiels candidats à ce scrutin à se rendre dans ses bureaux ce samedi 29 octobre 2022 entre 09 heures et 14 heures, pour retirer le précieux document

"Se rendre aux bureaux 28 et 29 de la Direction générale des impôts "

"La Direction générale des impôts (DGI) informe les potentiels candidats aux élections législatives de 2023 que dans le cadre des formalités de délivrance du quitus fiscal, ils peuvent se rendre aux bureaux 28 et 29 de la Direction générale des impôts le samedi 29 octobre de 09 heures à 14 heures afin d'effectuer le retrait de leur quitus fiscal et dans les recettes des impôts pour la demande de leur situation fiscale" renseigne le communiqué. Rappelons que dans un communiqué en date du 30 septembre 2022, la DGI, invitait déjà les potentiels candidats aux élections législatives de 2023 à demander individuellement leur quitus fiscal en présentiel ou en ligne via la plateforme https://quitus.impots.bj.

Le dossier doit comporter les nom, prénoms, profession, IFU, numéro de téléphone et la situation fiscale soldée à zéro francs au 31 décembre 2021. Les dossiers ne comportant pas un numéro d'Identifiant Fiscal Unique (IFU) ne seront pas traités, précisait l'administration fiscale. Le quitus fiscal est un document important qui entre dans la composition des dossiers de candidatures. Les partis de l'opposition avaient exprimé leurs inquiétudes suite à une descente à la direction générale des impôts en milieu de semaine. En effet, selon le président du parti Grande Solidarité Républicaine, Antoine Guédou, "à 48 heures du dépôt des dossiers, 25% (des) militants n'ont pas reçu le quitus fiscal ".