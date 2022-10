Les relations entre les présidents russe et tchétchène Vladimir Poutine et Ramzan Kadyrov se sont visiblement renforcées depuis le début de l’offensive lancée par la Russie en Ukraine. Récemment, le chef du Kremlin a promu son homologue tchétchène au rang de colonel-général. C’est ce dernier qui a révélé l’information. Sur le réseau social Télégram, le président de la République russe de Tchétchénie a écrit : « Le décret a été publié (…) Vladimir Vladimirovitch m’en a personnellement informé et m’a félicité ». Ramzan Kadyrov a fait part de sa satisfaction en confiant être « immensément reconnaissant » pour la « la haute appréciation de (ses) mérites ».

Il avait dit avoir envoyé ses deux enfants à la guerre

Notons que le grade de colonel-général est le troisième rang le plus élevé dans la hiérarchie militaire, derrière ceux de maréchal et de général de l’armée. Notons que Ramzan Kadyrov s’est particulièrement illustré dans la guerre entre la Russie et L’Ukraine, notamment par ses différentes prises de paroles. Suite à l’annonce de la mobilisation partielle faite par Vladimir Poutine, le chef de l’Etat tchétchène avait dit avoir envoyé à la guerre ses deux enfants adolescents âgés de 14 et 16 ans, pour combattre aux côtés des troupes russes. C’était le lundi 03 octobre 2022 que le dirigeant pro-Poutine avait fait cette affirmation.

« Le temps est venu (pour eux) de s'illustrer dans une vraie bataille, et je ne peux que saluer leur détermination. Bientôt, ils partiront en première ligne et ils se trouveront dans les zones les plus difficiles de la ligne de contact », a écrit le leader Tchétchène sur son compte Telegram faisant référence à ses enfants ados âgés de 14 à 16 ans, selon le média français le Figaro. Pour rappel, cette déclaration est intervenue après celle du samedi dans laquelle il appelait l'armée russe à faire usage « des armes nucléaires de faible puissance » en Ukraine.