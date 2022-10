Les États américains qui souhaiteraient être membres de la fédération de la Russie sont les bienvenus. Ces propos proviennent en effet d’un membre de la chambre basse de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie. L’homme politique russe aurait fait cette déclaration suite à une remarque lors d’un sondage en ligne. L’enquête qui aurait eu lieu sur les réseaux sociaux indiquent que 80% des habitants du New Hampshire ont déclaré vouloir rompre avec les États-Unis. Aussi, estime-t-il que les États concernés seraient libres de rejoindre la Russie après un vote.

Ce fut également l’occasion pour cet homme politique russe de critiquer ouvertement la diplomatie américaine qui aurait selon lui amorcé sa « décomposition ». « De telles initiatives sont un signal que les citoyens des États-Unis sont mécontents de leur leadership et sont prêts à prendre des mesures extrêmes, jusqu'à la sécession, si la politique actuelle de l'Amérique se poursuit », a-t-il confié au site d'information russe Podmoskovye Segodnya. Il n’a pas manqué d’appeler à la tenue d’un vote physique qui aurait le mérite selon de montrer les réels désirs des populations.

"Il est important que le vote ait lieu"

« Il est important que le vote ait lieu non pas sur les réseaux sociaux, mais officiellement et légitimement, comme dans les républiques de Crimée, Sébastopol, Donetsk et Louhansk, les provinces de Zaporizhzhia et de Kherson », a-t-il souhaité. Rappelons que ces informations interviennent quelques semaines après le ralliement d’une partie de l’Ukraine à la Russie. Après le référendum contesté, le président russe a pris une décret pour officialiser l’intégration à la fédération de Russie des territoires de Donetsk et Louhansk dans l'est de l'Ukraine et de Kherson et Zaporizhzhia dans le sud