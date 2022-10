Plus de huit mois après son démarrage, l'offensive lancée par la Russie en Ukraine continue de faire la Une des médias internationaux. Sur le terrain, les combats se poursuivent avec leur lot de victimes dont le bilan s'alourdit au fil du temps et des dégâts matériels. Il y a quelques heures, le président ukrainien Volodymr Zelensky s'est prononcé une nouvelle fois sur le sujet et a fustigé la "folie du commandement". Le numéro un ukrainien a au cours de sa déclaration révélé que des "combats extrêmement féroces" sont en cours.

L'offensive russe se poursuit toujours. Comme à son habitude, le président Zelensky a pris la parole pour faire le point de la situation. S'exprimant sur le sujet, le président Zelensky a dénoncé "la folie du commandement russe", qui à l'en croire envoie "des gens à la mort (...) jour après jour". Pour le président ukrainien, la Russie n'est pas en mesure de compenser ses pertes sur le terrain alors que l'Ukraine a revendiqué depuis plusieurs jours des gains de territoires.

"Les occupants russes ont déjà perdu autant d'équipements - aviation et autres - que la plupart des armées du monde n'ont tout simplement pas et n'auront jamais en service", a lancé Volodymyr Zelensky. "La situation sur la ligne de front ne connaît pas de changements significatifs. Des combats extrêmement féroces se déroulent dans la région de Donetsk, près de Bakhmout et d'Avdiïvka", a confié le président ukrainien Volodymyr Zelensky pendant sa déclaration.