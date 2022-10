Le ministre turc des affaires étrangères Mevlüt Çavuşoğlu était au Bénin cette semaine. Il a eu une séance de travail avec Aurélien Agbénonci son homologue béninois. Les deux hommes ont passé en revue la coopération bénino-turque. Une coopération qui de l'avis du chef de la diplomatie béninoise s'est renforcée depuis l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir. "Les relations d'amitié et de coopération entre le Bénin et la Turquie n'ont cessé de se renforcer au fil des années, surtout depuis l'accession du président Patrice Talon au pouvoir. Ces relations se sont consolidées dans les domaines si divers que variés que sont l'agriculture, le commerce et l'industrie, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la construction des infrastructures hôtelières, la défense et la santé" a déclaré Aurélien Agbénonci.

"Nous avons besoin de cela. Il y a un savoir faire turc,..."

Les deux parties comptent maintenant élargir leur coopération dans plusieurs autres domaines, notamment la sécurité et la formation technique et professionnelle. "Le domaine prioritaire, pour moi, la sécurité. Nous avons besoin de cela. Il y a un savoir faire turc, il y a un savoir-faire qui est de plusieurs décennies. L'autre préoccupation, l'autre domaine prioritaire dont j'ai parlé avec mon collègue et ami, c'est la formation technique et professionnelle" fait savoir le chef de la diplomatie béninoise. Il dit avoir également échangé avec Mevlüt Çavuşoğlu à propos de la santé. "Pour moi si déjà je réussis à faire la sécurité, l'enseignement technique et professionnel et la santé on aura fait" a poursuivi Aurélien Agbénonci.

Le Bénin et la Turquie ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leur coopération pour l'intérêt des deux pays et de leurs peuples. Rappelons que le ministre béninois des affaires étrangères était en Turquie en juillet dernier. Il a rencontré son homologue turc. Ils avaient déjà parle de défense et de sécurité. « Nous avons traité des mesures pour avancer nos relations économiques et commerciales. Nous avons évalué les possibilités de coopération en particulier en industrie de défense et sécurité » écrivait M Çavuşoğlu sur twitter. Inutile de rappeler que le Bénin investit dans sa sécurité surtout en cette période où il est confronté à la menace djihadiste.