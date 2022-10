La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a ordonné la détention provisoire de sept personnes qui sont poursuivies pour des faits de sextorsion. Parmi les sept personnes qui séjournent derrière les barreaux depuis quelques jours, figure le directeur d’une école primaire publique qui se situe à Cotonou. Les faits à eux reprochés sont relatifs à la sextorsion, un acte puni par la loi en République du Benin, qui consiste à extorquer des fonds par chantage après avoir récupéré des photographies ou des films représentant une personne dénudée sur Internet. Les mis en cause ont été placés en détention provisoire suite à leur audition par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Ils seront jugés dans les jours à venir.