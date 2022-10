Les dirigeants africains ont exprimé leur frustration par rapport à la gestion des différentes crises lors du 8e Forum international de Dakar sur la sécurité en Afrique. Au cours de cette conférence de dirigeants et d'experts, les questions de la guerre en Ukraine et du terrorisme ont été évoquées. L'ex-président nigérien Mahamadou Issoufou et tous les autres sont choqués des investissements disproportionnés faits par les occidentaux.

La sécurité en Afrique était au cœur des débats des experts et dirigeants au cours de la conférence du 8ème forum international de Dakar. Au cours de cette assise, les africains ont présenté leurs incompréhensions sur les interventions des européens. Ils ont fait remarquer que les européens sont plus préoccupés de la guerre en Ukraine que du terrorisme en Afrique. Mahamadou Issoufou dénonce l'absence d'investissement conséquent sur le continent face à la crise économique et aux maladies. «Ça choque les Africains de voir les milliards qui pleuvent sur l'Ukraine alors que les regards sont détournés de la situation au Sahel», a-t-il déclaré. Les dirigeants africains demandent plus d'engagement à leurs partenaires occidentaux en présentant leurs difficultés pour réunir 400 millions d'euros de budget de la force conjointe antijihadiste lancée en 2017 par l'organisation régionale G5 Sahel. Ils constatent alors qu'en quelques jours plus de huit milliards ont été mobilisés pour la situation en Ukraine et il qualifient cela de la politique de deux poids, deux mesures.

Au cours du forum, les conférenciers sont revenus sur l'acharnement de l'Europe pour que l'Afrique prenne position pour l'Ukraine. Le président de l'Union Africaine Macky Sall a défendu la stratégie du continent qui est de parler d'une seule voix. «L'Afrique n'est pas contre l'Ukraine, il ne faut pas qu'on ait l'impression que les Africains sont insensibles à la situation de l'Ukraine. Ce n'est pas ça du tout», a assuré le chef de l'Etat sénégalais. Il porte la voix d'une Afrique qui revendique une autonomie stratégique dans la solidarité avec un pays européen