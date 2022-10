Alors que la guerre en Ukraine continue d’occuper l’actualité, les pertes et les atrocités sur les champs de bataille font le quotidien des différents acteurs prenant part à ce conflit. Se confiant au micro de nos confrères de Franceinfo, un jeune soldat ukrainien en permission après une blessure au cours de la guerre a lancé un appel à l’endroit des responsables de l’armée de son pays. L’homme de 39 ans appelé Marian aurait reçu un éclat de roquette à la cuisse alors qu’il était près de Kherson.

Aussi, a-t-il enchaîné les visites dans les centres hospitaliers pour sa faire soigner. Ce soldat ukrainien visiblement très engagé dans la protection de son pays indique être prêt à aller plus loin avec l’armée de son pays. Mais il demande à ses supérieurs un peu plus d’organisation et de professionnalisme. « Je vois tout le monde se réjouir de la contre-offensive, mais les pertes sont lourdes. Il faut que notre commandement soit plus sérieux, plus professionnel. », a-t-il confié lors de ce témoignage.

"Je suis plutôt en colère"

Il est revenu brièvement sur les dernières victoires enchaînées par les troupes ukrainiennes face aux russes. Mais il note également, qu’un lourd tribut a dû être payé par les soldats qui se sont sacrifiés. « Je voudrais leur dire 'bravo les gars !A quel prix ? », s’est-il interrogé. Selon les confidences de ce sergent dans l'infanterie motorisée, les survivants au sein de son unité ne sont plus légion. Alors que certains sont « sont morts», d’autres sont portés disparus ou encore blessés comme lui. A en croire la description qu’il a faite, « parfois, on voit traîner par terre un bras, un pied, un crâne ». « Je suis plutôt en colère contre les privilégiés, qui ont de l’argent mais ne font rien. Et puis contre ceux qui sont au pouvoir », a-t-il confié.