Plus d’un an après l’apparition d’une boule de feu au Canada, les scientifiques sont revenus sur la nature de cet objet longtemps considéré comme une comète parce qu’il provenait du nuage de Oort. A en croire les dernières informations rapportées sur cette apparition par les experts, l’objet serait plutôt fait de roche et non de glace. Cette caractéristique permet d’indiquer que, l’objet identifié est probablement un astéroïde. Pour d’autres observateurs, cette découverte pourrait davantage aider à comprendre la formation du système solaire.

« Cela nous éclaire sur le fait qu'il existe une dispersion et un dépôt de matière provenant de tout le système solaire dans le nuage de Oort », explique Karen Meech, scientifique à l'Institut d'astronomie d’Hawaï. L’objet apparu dans une province canadienne le 22 février 2021 était une roche spatiale de 2 kg environ. Il s’était évaporé au moment où il entrait dans l'atmosphère. Pour Bill Bottke, un spécialiste des dynamiques au laboratoire Southwest Research Institute, la découverte pourrait également avoir le mérite de certains modèles selon lesquels des objets de la ceinture d'astéroïdes ont été dispersés dans le nuage de Oort.

D'autres objets non identifiés

Rappelons également que, plusieurs objets non identifiés ont été enregistrés. Les scientifiques ne sont pourtant pas parvenus à tirer la conclusion selon laquelle ils étaient ou non des astéroïdes. « Il était brillant, très rapide et a laissé un train lumineux derrière lui au centre de l'atmosphère », avait décrit pour sa part Denis Vida. Depuis plusieurs années, ces pays sont considérés comme des comètes. Une affaire similaire avait été identifiées en 2016 par les équipes de Karen Meech. La queue de l’objet était dépourvue de glace.