Dans la journée d'hier vendredi, les Etats-Unis ont introduit de nouvelles mesures concernant les contrôles à l'exportation de certains équipements de fabrication de semi-conducteurs avancés mais aussi de certaines puces informatiques. Ces nouvelles mesures concernent également de nouvelles exigences de licence pour certains composants qui seraient utilisés dans un superordinateur ou pour le développement de semi-conducteurs en Chine. Ces nouvelles mesures n'ont pas laissé indifférentes les autorités chinoises qui ont réagi ce samedi.

La Chine n'est pas restée insensible devant les dernières mesures prises par l'administration Biden concernant les exportations de certains composants électroniques. Ce samedi 08 octobre 2022, l'empire du milieu a réagi par la voix de la porte-parole de la diplomatie chinoise, Mao Ning. Pékin fustige la décision des USA concernant les exportations et prédit que ces mesures "isoleront et se retourneront" contre les Etats Unis de Joe Biden. L'officielle chinoise a profité de l'occasion pour avertir les USA que "l'armement et la politisation" de la science et de la technologie n'empêcheront pas le progrès de la Chine.

Par ailleurs, la Chine a dénoncé une atteinte aux droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises. "Cela portera non seulement atteinte aux droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises, mais affectera également les intérêts des entreprises américaines", a affirmé la responsable chinoise. "Par nécessité de maintenir leur hégémonie scientifique et technologique, les États-Unis abusent des mesures de contrôle des exportations pour bloquer et réprimer de manière malveillante les entreprises chinoises", a également affirmé la porte-parole du ministère des Affaires étrangères.