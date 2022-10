C'est une des applications mobiles, les plus populaires dans le monde. En 2021, elle figurait au 4ème rang des applications, les plus téléchargées, derrière Tik Tok, Instagram et Facebook. WhatsApp, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, redeviendra partiellement payant. C'est du moins ce qu'indique le site WABEtaInfo, repris par plusieurs médias occidentaux. Il s'agit d'une version Premium qui ne concerne que les professionnels. Ceux-ci devront faire un abonnement mensuel pour en profiter. On ignore encore le prix de l'abonnement et Meta qui a racheté l'application n'a pas annoncé le déploiement officiel de cette version Premium.

Les avantages de WhatsApp Premium

Actuellement, c'est dans la version bêta de WhatsApp sur Android qu'on trouve WhatsApp Premium. Elle est aussi visible sur iOS via TestFlight. Mais quels sont les avantages de cette partie payante de l'application? Les futurs abonnés à la version Premium auront par exemple, la possibilité de partager un compte unique avec une dizaine de personnes. De plus, ils pourront créer des liens de contacts personnalisés en mettant le nom d'une entreprise s'ils le souhaitent. Ce lien peut être changé une fois tous les trois mois. Ce service va très certainement intéresser les entreprises, mais pour l'utilisateur lambda, on n'est pas sûr. De toutes les façons, ce n'est pas orienté vers le grand public.

Rappelons qu'avant le rachat de WhatsApp par Facebook, l'application était en partie payante. WhatsApp est une application mobile multiplateforme qui fournit un système de messagerie instantanée chiffrée de bout en bout aussi bien via les réseaux de téléphonie mobiles que par Internet. L'application est créée en 2009 par Jan Koum et Brian Acton, deux anciens employés de la société américaine Yahoo!. Elle a été rachetée par Facebook en 2014.