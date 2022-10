Ce n'est plus un secret. La Russie a lancé depuis le mois de Février 2022 une offensive en Ukraine. Dès les premières semaines, la Russie a pris le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d'Europe selon des sources généralement bien introduites. Ces dernières semaines la situation autour de la centrale dans le contexte actuel inquiétait plus d'un. En effet, certaines personnes craignaient que la situation ne dégénère et provoque une catastrophe humanitaire. C'est dans ce contexte que nous apprenons selon les publications de plusieurs médias ce samedi que le directeur de la centrale a été interpelé dans la journée d'hier vendredi.

Igor Mourachov, directeur de la centrale nucléaire de Zaporijia, n'est plus libre de ses mouvements. En effet, comme l'a confirmé le site de l'agence Reuters, le directeur de la centrale nucléaire de Zaporijia a été arrêté par les forces armées du pays dirigé par Vladimir Poutine dans l'après-midi d'hier vendredi 30 Septembre 2022. L'information a été annoncée ce samedi sur Telegram par Petro Kotine, patron de la société Energoatom. A en croire le patron de cette société, M Mourachov a été conduit vers une destination inconnu.

"Il a été sorti de la voiture, on lui a bandé les yeux et ila été emmené en voiture pour une destination inconnue", a déclaré Petro Kotine, qui précise que cette interpellation "compromet la sûreté des activités de la plus grande centrale nucléaire d'Ukraine et d'Europe". Petro Kotine a affirmé qu'il n'a aucune information depuis l'interpellation du directeur de la centrale. Il a par ailleurs appelé à la libération immédiate de Igor Morachov. Pour rappel, en Août dernier, Poutine avait évoqué avec Macron le risque d’une «catastrophe d’envergure».