Une nouvelle découverte a été faite par des chercheurs sur la maladie d’Alzheimer, en France. En effet, ces derniers ont découvert de nouvelles cellules dont les variations entraînent un développement de la maladie. Selon les informations du média français 76 actu, il s’agit d’une étude qui a été menée par l’équipe du Dr Jean Charles Lambert à Lilles et le Professeur Gaël Nicolas à Rouen. Suite à plusieurs recherches, elle a donc découvert des variations de gênes qui peuvent être impliquées dans le développement de la maladie d’Alzheimer. Pour arriver à cette découverte, 30 000 personnes ont été étudiées, avec la moitié atteinte de la maladie et l’autre moitié non.

Deux gênes qui ont de rares variations

Selon les explications du professeur Gaël Nicolas, « les chercheurs ont pu établir une cartographie des variations rares délétères qui modifient potentiellement les fonctions biologiques de ces protéines ». Il a par ailleurs ajouté que l’équipe a trouvé spécifiquement deux gênes qui ont de rares variations. Ces dernières entraînent une forte hausse du risque de développer la maladie d’Alzheimer. Gaël Nicolas a également mis l’accent sur le fait que cette augmentation du risque intervient de façon « plus marquée dans les formes précoces de la maladie ». Notons que cette découverte intervient plusieurs mois après une autre étude qui a pointé du doigt la longue utilisation des smartphones comme cause possible de la maladie.

C’est du moins ce qu’il faut retenir d’une étude publiée dans la revue scientifique Current Alzheimer Research. Au cours de l’étude, les scientifiques se sont attardés sur les diagnostics « précoces » précisément chez les individus dont l’âge est compris entre 30 et 40 ans. A en croire les explications fournies par Martin Pall de l’Université de l’État de Washington et auteur principal de l’étude, les champs magnétiques sont à l’origine de la maladie. Il pointe notamment un doigt accusateur contre les téléphones portables et les Wifi. Une très longue exposition à ces objets favoriserait la survenue du mal.