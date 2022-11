Il y a quelques jours, la Corée du Nord adressait un message inquiétant aux USA et à Séoul. Face à l'alliance entre les USA et la Corée du Sud, l'armée nord coréenne qui dénonce des "provocations" a envoyé un message à Washington et son allié Séoul. Ce jeudi, la Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de missile. C'est ce que rapportent plusieurs médias internationaux qui citent les autorités sud coréennes. « La Corée du Nord a lancé un missile balistique non identifié dans la mer de l'Est », a affirmé l'état-major sud-coréen.

La situation est un peu tendue entre les USA, la Corée du Nord et son voisin la Corée du Sud. Depuis toujours, Washington a toujours affiché être proche de Séoul et s'oppose à la poursuite du programme nucléaire de Pyongyang. Sous Trump, l'administration américaine a tenté un rapprochement avec Pyongyang et a évoqué la dénucléarisation de la péninsule avec l'homme fort du pays. Mais depuis quelques années, la situation s'est tendue et Pyongyang a poursuivi les tests et tirs de missiles malgré les condamnations et messages de Washington et Séoul.

Ce jeudi alors que le pays a effectué un nouveau tir de missile balistique non identifié, la diplomatie nord coréenne a fustigé les récentes rencontres entre Washington et leurs alliés au cours desquelles le dossier nord coréen a été évoqué. Pour rappel dimanche dernier, Joe Biden et ses alliés la Corée du Sud et le Japon avaient promis une réponse « forte et ferme » si Pyongyang réalisait un nouvel essai nucléaire. Plus tôt cette semaine, en marge du sommet du G20, le président américain avait demandé à son homologue chinois de jouer la médiation pour que Pyongyang n'effectue pas d'essai nucléaire.

Toutes ces rencontres n'ont pas laissé indifférent la partie nord coréenne. La diplomatie a réagi ce jeudi en fustigeant ces rencontres entre dirigeants. Pour la diplomatie nord coréenne ces rencontres font « entrer la situation dans la péninsule coréenne dans une phase imprévisible ». « Le renforcement de « l'offre américaine de dissuasion étendue » et l'augmentation quotidienne des activités militaires des forces alliées autour de la péninsule coréenne sont des actes insensés », a déclaré Choe Son Hui, le chef de la diplomatie dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle KCNA.