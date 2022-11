Ces derniers jours, la tension est palpable entre la Corée du Nord d'une part et son voisin du Sud mais aussi les Etats-Unis d'autre part. Depuis quelques mois, le pays dirigé par Kim Jong-Un a multiplié les essais de missiles provoquant la colère de son voisin la Corée du Sud et du pays de l'Oncle Sam. Dans ce contexte, Washington et Séoul ont exécutés des exercices militaires à la fin du mois dernier. Une situation qui ne laisse pas indifférente la Corée du Nord qui a donné un avertissement à Washington et Séoul ce lundi 07 Novembre.

La Corée du Nord avertit. A travers un communiqué Pyongyang à travers son armée a promis une réponse militaire « soutenue, ferme et écrasante » aux exercices militaires communs entre Séoul et son allié Washington. C'est ce qu'a annoncé ce lundi l'agence de presse officielle du pays KCNA selon les publications de plusieurs médias internationaux. Dans son communiqué rendu public ce lundi, l'armée qui dénonce des "provocations" a laissé entendre qu'elle ne va pas reculer dans ses activités.

« Plus les provocations militaires de l'ennemi se poursuivront, plus l'Armée populaire de Corée les contrera de manière approfondie et impitoyable », peut-on lire dans le communiqué rapporté par plusieurs médias internationaux. L'état-major général de l'Armée populaire coréenne a clairement fait savoir dans son communiqué relayé par plusieurs médias internationaux que l'armée « continuera à répondre à tous les exercices de guerre anti-RPDC de l'ennemi par des mesures militaires pratiques soutenues, résolues et écrasantes »