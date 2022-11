Le Bénin a remporté le championnat scolaire ouest-africain UFOA B, le dimanche 13 novembre 2022 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le succès a été total. Les deux équipes présentées par le Bénin ont soulevé la coupe. Chez les jeunes filles, c'est le CEG Cobly qui est sacré champion et le chez les jeunes garçons, le CEG Sainte Rita de Cotonou. Après cette "razzia", les enfants sont rentrés au bercail, au petit matin de ce mardi 15 novembre 2022. Ils ont été accueillis à l'aéroport par le ministre des sports Oswald Homéky dans une ambiance festive. L'autorité a félicité ces collégiens pour avoir vaillamment défendu les couleurs nationales.

" Meilleurs joueurs c'est nous, meilleur buteur , c'est encore nous..."

Outre les performances collectives, l'autorité a également applaudi les performances individuelles des jeunes collégiens et collégiennes. "Champions chez les garçons et les filles, meilleurs gardiens des deux côtés, meilleurs joueurs c'est nous, meilleur buteurs , c'est encore nous, vraiment bravo" a lancé le ministre à la petite foule réunie autour de lui. Il faut dire que le projet de championnat scolaire est une initiative du Bénin, appuyée par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Pour la faîtière du football mondial, sa vision est de rendre ce sport "vraiment mondial".

"Nous devons être partout. Au delà , en Afrique nous avons parfois un problème dans la mesure où les réseaux d'associations de clubs ne se concentrent pas sur ce que l'on pourrait appeler le "football de base" ou amateur, le football, le football de masse. Ainsi les initiatives comme celle-ci , avec le soutien du gouvernement béninois sont des initiatives importantes, car elles nous permettent d'atteindre les jeunes pendant qu'ils sont encore à l'école et avec les écoles on peut organiser des petits championnats qui pourraient nous permettre un jour, de découvrir de futurs talents qui feront partie des équipes nationales dans un cadre footballistique plus élitiste" déclarait Kenny Jean-Marie de la FIFA lors du lancement du championnat national scolaire au Bénin. C'était en juillet dernier. Le Bénin avec ce double sacre est qualifié pour le premier championnat scolaire africain qui aura lieu l'année prochaine du côté du Maroc.