L'édition du dimanche 30 octobre 2022 de l'émission « Cartes sur table » de la station radio Océan FM a reçu l'universitaire et avocat au barreau béninois, Me Ibrahim Salami. Il s'est prononcé sur plusieurs sujets notamment sur son entrée en politique.«J’avais envie de varier mes plaisirs et j’avais réfléchis à un engagement politique, qui est aussi un engagement social et citoyen ». Telle est la raison principale qui justifie l'entrée de Me Ibrahim Salami en politique. En effet, depuis août 2022, le Professeur de droit est officiellement dans la politique.

Il a choisi militer au sein du parti l'Union Progressiste Le Renouveau (UPR) de Me Joseph Djogbénou. Selon lui, après plusieurs années d'expériences dans l’enseignement et dans la pratique du droit au Bénin, il est temps de mener autrement la lutte démocratique. « J’ai derrière mois 15 années en tant qu’observateur de la vie politique, acteur critique du débat politique auquel j’ai participé activement. J’ai pris des positions que j’ai jugé utile, en tant que technicien de droit et citoyen et après 22 ans d’activités en tant qu’enseignant à l’université et plus de 16 ans en tant qu’avocat au barreau, j’avais envie de changer de casquette et de toge en quelque sorte » a-t-il fait savoir. Aussi, a-t-il confessé que sa décision est fondée sur la conviction qu'il a de la politique. Pour lui, on doit retrouver en politique des gens qui ont une valeur ajoutée.

« Et j’estime que j’ai quelque chose à faire valoir, quelque chose à donner et que cet engagement politique c’est un moyen pour moi de faire valoir mon expérience et mon savoir-faire en tant que juriste en politique », a déclaré l'invité du journaliste Joël Tchogbé. Il n'a pas manqué de vanter ses qualités qu'il compte mettre, avec Joseph Djogbénou, au service du développement du Bénin. « Je suis aussi dans une situation de quelqu’un d’une grande humilité qui va apprendre dans un nouveau monde qui n’est pas celui du droit totalement parce que la politique est une autre école et je suis à cette école avec beaucoup d’humilité » a-t-il conclu.