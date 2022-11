Le coordinateur du projet '' restore the 4th power'', (restaurer le quatrième pouvoir) et DP de la Nouvelle Tribune, Marcel Zouménou, a procédé au lancement officiel de la brigade de protection des journalistes le vendredi 28 octobre 2022, à la Maison des médias de Cotonou, avec le soutien de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, représenté par Karim Arèkpa. La Brigade de protection des journalistes est un mécanisme qui a un triple rôle. Mettre sur pied un système d'alerte qui informe le même jour les organisations sous régionales, régionales et internationales, de la défense des droits des journalistes et de la liberté de presse, lorsqu'un journaliste fait face à des plaintes ou des menaces, accompagner juridiquement ce journaliste dès le début du processus et lui offrir un accompagnement moral et social.

La Brigade est composée de cinq personnes. Fiacre Vidjinhinou, représentant de Reporter Sans Frontière au Bénin, maître Brice Houssou, conseiller juridique de la Brigade, Arimi Tchoubadé, journaliste indépendant, Marcel Zouménou et Nelly Dodjinou, des journalistes. L'objectif à travers cette brigade est de promouvoir le professionnalisme dans les médias au Bénin. Selon le coordinateur du projet ''Restaurer le quatrième pouvoir'', il a été constaté que les journalistes au Benin ne font pas de productions sur certains sujets très intéressants, de peur de faire face à certaines difficultés devant lesquelles ils se retrouvent sans aucune protection. ‹‹ Je rappelle que les journalistes qui seront accompagnés sont ceux qui ont été frappés dans l'exercice de leur profession et non ceux qui ont commis des délits de droit commun ››, a déclaré Marcel Zouménou.

Le coordinateur du projet a exprimé toute sa gratitude à l'ambassade des USA, pour son accompagnement. Il rassure que cet outil sera pérennisé pour le bien-être des journalistes. Cet événement a connu la présence de David Émilien, correspondant de Tv5 monde au Bénin, du président de l'Union internationale de la Presse Francophone session Bénin, Vincent Fortuné Assogba et de nombreux autres journalistes.