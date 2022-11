C’est le mardi 26 avril 2022 qu’il a été installé dans ses fonctions de Secrétaire exécutif (Se) de la commune de N’dali. Jean-Claude Fico, puisque c’est de lui qu’il s’agit, n’aura passé que 6 mois et quelques jours à son poste. En effet, ce cadre a été démis de ses fonctions hier vendredi 04 novembre 2022. Cette décision a été prise par la Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes. Il est reproché à l’intéressé sa nature peu sociable et d’autres comportements qui sont visiblement incompatibles avec sa fonction.

"Constamment porté sur des rapports conflictuels avec le maire..."

En effet, selon Landry Hinnou, coordonnateur de la cellule de suivi, les informations recueillies sur le terrain par sa structure et l’enquête complémentaire de moralité, révèlent que Jean-Claude Fico est « un personnage peu social, imbu de sa personne et constamment porté vers des rapports conflictuels avec le maire et les autres conseillers communaux ainsi qu’avec ses collaborateurs ». La cellule de suivi met également en doute la capacité technique et managériale de M Fico. « Plusieurs autres faits et témoignages recueillis sur le terrain remettent en cause les capacités de l’intéressé au double plan technique et managérial » indique le document actant son limogeage.

Au vu de ces faits et constats, l’arrêté portant nomination de Jean-Claude Fico a été abrogé sans délai conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi fixant les conditions et la procédure d’embauche de la main d’œuvre et de résiliation du contrat de travail au Bénin et à l’article 5 du contrat de travail liant le Secrétaire exécutif à la Commune de N’dali. Depuis hier donc, la commune de N’dali n’a plus de Secrétaire exécutif. L’intérim est cependant assuré par M Maurice Houndonougbo, responsable administratif et financier de la commune. Ces informations ont été rapportées par le journal Le Matinal.