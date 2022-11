Le lundi 28 novembre 2022, le Bénin et le Royaume du Maroc ont procédé à l'échange des instruments de ratification relatifs à la convention qui vise à éviter la double imposition, de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et d'établir les règles d'assistance réciproque. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du ministère des affaires étrangères à Cotonou en présence du vice-président du Conseil national du patronat (Cnp), du président du Conseil des investisseurs privés du Bénin , des directeurs généraux de la Banque Atlantique et Moov Africa, et bien évidemment du ministre Aurélien Agbénonci, de même que l'ambassadeur du royaume du Maroc près le Bénin et le Togo Rachid Rguibi.

Pour encourager les investissements au Bénin et au Maroc

Le diplomate marocain trouve que l'échange des instruments de ratification de l'accord signé à Marrakech le 28 mars 2019, encouragera les investissements au Bénin et au Maroc. Il permettra aussi de compléter l'arsenal juridique en faveur des nombreux opérateurs économiques et de leurs prestataires. In fine, l'attractivité des investissements au Bénin et au Maroc sera renforcée selon M Rguibi. Le ministre béninois des affaires étrangères Aurélien Agbénonci trouve que cette convention vise à promouvoir les relations économiques entre le Bénin et le Maroc et améliorer la coopération en matière fiscale. C'est du moins ce qu'indique un communiqué de la représentation diplomatique du Maroc au Bénin.

Diplomatie économique

L'entrée en vigueur de ladite convention est un pas de plus dans le raffermissement des relations de coopération entre le Bénin et le Maroc et donne un contenu concret à la diplomatie économique que Patrice Talon et le roi Mohammed VI appellent à promouvoir, ajoute le chef de la diplomatie béninoise. Comme l'ambassadeur du Maroc , il pense que la mise en œuvre de cette convention va encourager les investissements entre le Bénin et le Maroc. De plus, elle permettra aux entreprises existantes et naissantes de s'épanouir dans un environnement fiscal propice aux investisseurs en leur donnant notamment l'opportunité de profiter des retours sur l'investissement, a laissé entendre M Agbénonci selon le communiqué de l'ambassade du Maroc au Bénin.