C'est ce mercredi 02 novembre que la Céna clôture le dépôt des dossiers des candidatures pour les élections législatives de 2023. Les responsables de partis se font encore désirer à la Céna. Si on attend le Bloc Républicain, la FCBE, l'Udbn, le Moele-Bénin, l'Union Progressiste, le Renouveau et autres Mouvement Populaire de Libération (MPL), Restaurer la Confiance (RLC) ne franchira pas la porte de la commission électorale ce soir. Le parti a décidé de se retirer de la course après le mariage raté avec les Forces Cauris pour un Bénin Emergent. "RLC va observer un retrait stratégique au cours de ces élections. Rlc ne participera donc pas aux Législatives en tant que parti politiques à ces élections" a déclaré Iréné Agossa.

Il croit "qu'il est dans une situation éternelle"

Il est revenu sur l'expérience avec les FCBE. Pour le président de cette formation politique, "ce qui n'a pas marché avec la Fcbe c'est que le chef de file de l'opposition croit qu'il est dans une situation éternelle". " Il ne sait pas que cette situation l'oblige à réunir les forces de l'opposition pour gagner encore les élections. Le Chef de file de l'opposition pense que c'est une zone de confort éternel, il n'a pas pris le temps de se rendre compte de l'enjeu actuel et s'est confiné dans une situation d'un parti d'héritier" a critiqué Agossa. Pour l'ancien colistier de Corentin Kohoué à la présidentielle de 2021, il y a quand on a un héritage, le mal lié à cet héritage. Ce qui veut dire que "nous sommes tous héritiers et nous en bénéficions et quand l'héritage n'est pas terminé, on ne se rend pas compte de l'effort qu'il faut fournir" explique M Agossa.

" Nous serons très très actifs "

Pour lui, son parti pense aux développements du Bénin, "aux enjeux de 2023", mais ses vis-à-vis, sont "dans les petites querelles dans l'intérêt de l'héritage, de tout problème qui va les maintenir Chef de file de l'opposition sans pouvoir évoluer dans le développement du pays". Bien que le mariage ait échoué, le parti RLC compte activement participer à la campagne électorale. "Nous serons très très actifs. Les Béninois vont le constater dans très peu de temps. Nous allons mettre nos moyens à la disposition du peuple pour que les forces positives qui veulent construire ce pays, au-delà des clivages se constituent et gagnent ces élections" a assuré l'ancien DG de la Sonacop.